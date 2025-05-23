Валюты / AFB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AFB: AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc
10.88 USD 0.02 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AFB за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.88, а максимальная — 10.92.
Следите за динамикой AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AFB
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
- ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. REPORTS SECOND QUARTER EARNINGS
- AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. Releases Monthly Portfolio Update
- ALLIANCEBERNSTEIN CLOSED-END FUNDS ANNOUNCE DISTRIBUTION RATES
- AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. RELEASES MONTHLY PORTFOLIO UPDATE
- ALLIANCEBERNSTEIN CLOSED-END FUNDS ANNOUNCE DISTRIBUTION RATES
Дневной диапазон
10.88 10.92
Годовой диапазон
9.79 11.95
- Предыдущее закрытие
- 10.86
- Open
- 10.89
- Bid
- 10.88
- Ask
- 11.18
- Low
- 10.88
- High
- 10.92
- Объем
- 135
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 5.02%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- -8.03%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%