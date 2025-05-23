КотировкиРазделы
AFB: AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc

10.88 USD 0.02 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AFB за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.88, а максимальная — 10.92.

Следите за динамикой AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.88 10.92
Годовой диапазон
9.79 11.95
Предыдущее закрытие
10.86
Open
10.89
Bid
10.88
Ask
11.18
Low
10.88
High
10.92
Объем
135
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
5.02%
6-месячное изменение
0.00%
Годовое изменение
-8.03%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%