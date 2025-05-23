CotizacionesSecciones
AFB: AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc

10.88 USD 0.02 (0.18%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AFB de hoy ha cambiado un 0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.88, mientras que el máximo ha alcanzado 10.92.

Siga la dinámica de la pareja de divisas AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
10.88 10.92
Rango anual
9.79 11.95
Cierres anteriores
10.86
Open
10.89
Bid
10.88
Ask
11.18
Low
10.88
High
10.92
Volumen
135
Cambio diario
0.18%
Cambio mensual
5.02%
Cambio a 6 meses
0.00%
Cambio anual
-8.03%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%