AFB: AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc
10.88 USD 0.02 (0.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AFB ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.88 e ad un massimo di 10.92.
Segui le dinamiche di AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.88 10.92
Intervallo Annuale
9.79 11.95
- Chiusura Precedente
- 10.86
- Apertura
- 10.89
- Bid
- 10.88
- Ask
- 11.18
- Minimo
- 10.88
- Massimo
- 10.92
- Volume
- 135
- Variazione giornaliera
- 0.18%
- Variazione Mensile
- 5.02%
- Variazione Semestrale
- 0.00%
- Variazione Annuale
- -8.03%
