AFB: AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc
10.88 USD 0.02 (0.18%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AFBの今日の為替レートは、0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり10.88の安値と10.92の高値で取引されました。
AllianceBernstein National Municipal Income Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
10.88 10.92
1年のレンジ
9.79 11.95
- 以前の終値
- 10.86
- 始値
- 10.89
- 買値
- 10.88
- 買値
- 11.18
- 安値
- 10.88
- 高値
- 10.92
- 出来高
- 135
- 1日の変化
- 0.18%
- 1ヶ月の変化
- 5.02%
- 6ヶ月の変化
- 0.00%
- 1年の変化
- -8.03%
