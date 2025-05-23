クォートセクション
AFB: AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc

10.88 USD 0.02 (0.18%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AFBの今日の為替レートは、0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり10.88の安値と10.92の高値で取引されました。

AllianceBernstein National Municipal Income Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
10.88 10.92
1年のレンジ
9.79 11.95
以前の終値
10.86
始値
10.89
買値
10.88
買値
11.18
安値
10.88
高値
10.92
出来高
135
1日の変化
0.18%
1ヶ月の変化
5.02%
6ヶ月の変化
0.00%
1年の変化
-8.03%
24 9月, 水曜日
14:00
USD
新築住宅販売戸数（New Home Sales）
実際
0.800 M
期待
0.692 M
0.664 M
14:00
USD
新築住宅販売戸数前月比
実際
20.5%
期待
7.9%
-1.8%
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
-0.607 M
期待
-2.631 M
-9.285 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
0.177 M
期待
-0.329 M
-0.296 M
17:00
USD
5年債入札
実際
期待
3.724%