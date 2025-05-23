Moedas / AFB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AFB: AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc
10.88 USD 0.02 (0.18%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AFB para hoje mudou para 0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.88 e o mais alto foi 10.92.
Veja a dinâmica do par de moedas AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFB Notícias
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
- ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. REPORTS SECOND QUARTER EARNINGS
- AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. Releases Monthly Portfolio Update
- ALLIANCEBERNSTEIN CLOSED-END FUNDS ANNOUNCE DISTRIBUTION RATES
- AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. RELEASES MONTHLY PORTFOLIO UPDATE
- ALLIANCEBERNSTEIN CLOSED-END FUNDS ANNOUNCE DISTRIBUTION RATES
Faixa diária
10.88 10.92
Faixa anual
9.79 11.95
- Fechamento anterior
- 10.86
- Open
- 10.89
- Bid
- 10.88
- Ask
- 11.18
- Low
- 10.88
- High
- 10.92
- Volume
- 135
- Mudança diária
- 0.18%
- Mudança mensal
- 5.02%
- Mudança de 6 meses
- 0.00%
- Mudança anual
- -8.03%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%