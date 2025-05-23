CotaçõesSeções
AFB: AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc

10.88 USD 0.02 (0.18%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AFB para hoje mudou para 0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.88 e o mais alto foi 10.92.

Veja a dinâmica do par de moedas AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

AFB Notícias

Faixa diária
10.88 10.92
Faixa anual
9.79 11.95
Fechamento anterior
10.86
Open
10.89
Bid
10.88
Ask
11.18
Low
10.88
High
10.92
Volume
135
Mudança diária
0.18%
Mudança mensal
5.02%
Mudança de 6 meses
0.00%
Mudança anual
-8.03%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
0.800 milh
Projeç.
0.692 milh
Prév.
0.664 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
20.5%
Projeç.
7.9%
Prév.
-1.8%
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.607 milh
Projeç.
-2.631 milh
Prév.
-9.285 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
0.177 milh
Projeç.
-0.329 milh
Prév.
-0.296 milh
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.724%