货币 / AFB
AFB: AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc
10.88 USD 0.02 (0.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AFB汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点10.88和高点10.92进行交易。
关注AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AFB新闻
日范围
10.88 10.92
年范围
9.79 11.95
- 前一天收盘价
- 10.86
- 开盘价
- 10.89
- 卖价
- 10.88
- 买价
- 11.18
- 最低价
- 10.88
- 最高价
- 10.92
- 交易量
- 135
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 5.02%
- 6个月变化
- 0.00%
- 年变化
- -8.03%
