AEXA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün American Exceptionalism Acquisition Corp. A hisse senedi 10.96 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.93 - 11.07 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 11.06 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 69 değerine ulaştı. AEXA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

American Exceptionalism Acquisition Corp. A hisse senedi temettü ödüyor mu? American Exceptionalism Acquisition Corp. A hisse senedi şu anda 10.96 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.20% ve USD değerlerini izler. AEXA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

AEXA hisse senedi nasıl alınır? American Exceptionalism Acquisition Corp. A hisselerini şu anki 10.96 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.96 ve Ask 11.26 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 69 ve günlük değişim oranı -0.54% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte AEXA fiyat hareketlerini takip edin.

AEXA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? American Exceptionalism Acquisition Corp. A hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.62 - 11.90 ve mevcut fiyatı 10.96 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.96 veya Ask 11.26 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.90% ve 6 aylık değişim oranı 3.20% değerlerini karşılaştırır. AEXA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

American Exceptionalism Acquisition Corp. A hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? American Exceptionalism Acquisition Corp. A hisse senedi yıllık olarak 11.90 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.62 - 11.90). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 11.06 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak American Exceptionalism Acquisition Corp. A performansını takip edin.

American Exceptionalism Acquisition Corp. A hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.62 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.96 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.62 - 11.90 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki AEXA fiyat hareketlerini izleyin.