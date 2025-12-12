KotasyonBölümler
AEXA: American Exceptionalism Acquisition Corp. A

10.96 USD 0.10 (0.90%)
Sektör: Diğer semboller Baz: ABD Doları Kâr para birimi: ABD Doları

AEXA fiyatı bugün -0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.93 ve Yüksek fiyatı olarak 11.07 aralığında işlem gördü.

American Exceptionalism Acquisition Corp. A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

AEXA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün American Exceptionalism Acquisition Corp. A hisse senedi 10.96 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.93 - 11.07 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 11.06 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 69 değerine ulaştı. AEXA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

American Exceptionalism Acquisition Corp. A hisse senedi temettü ödüyor mu?

American Exceptionalism Acquisition Corp. A hisse senedi şu anda 10.96 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.20% ve USD değerlerini izler. AEXA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

AEXA hisse senedi nasıl alınır?

American Exceptionalism Acquisition Corp. A hisselerini şu anki 10.96 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.96 ve Ask 11.26 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 69 ve günlük değişim oranı -0.54% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte AEXA fiyat hareketlerini takip edin.

AEXA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

American Exceptionalism Acquisition Corp. A hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.62 - 11.90 ve mevcut fiyatı 10.96 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.96 veya Ask 11.26 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.90% ve 6 aylık değişim oranı 3.20% değerlerini karşılaştırır. AEXA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

American Exceptionalism Acquisition Corp. A hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

American Exceptionalism Acquisition Corp. A hisse senedi yıllık olarak 11.90 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.62 - 11.90). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 11.06 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak American Exceptionalism Acquisition Corp. A performansını takip edin.

American Exceptionalism Acquisition Corp. A hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.62 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.96 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.62 - 11.90 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki AEXA fiyat hareketlerini izleyin.

AEXA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

American Exceptionalism Acquisition Corp. A geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 11.06 ve yıllık değişim oranı 3.20% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
10.93 11.07
Yıllık aralık
10.62 11.90
Önceki kapanış
11.06
Açılış
11.02
Satış
10.96
Alış
11.26
Düşük
10.93
Yüksek
11.07
Hacim
69
Günlük değişim
-0.90%
Aylık değişim
-0.90%
6 aylık değişim
3.20%
Yıllık değişim
3.20%
