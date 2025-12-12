- Übersicht
AEXA: American Exceptionalism Acquisition Corp. A
Der Wechselkurs von AEXA hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.93 bis zu einem Hoch von 11.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Exceptionalism Acquisition Corp. A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AEXA heute?
Die Aktie von American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) notiert heute bei 11.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.93 - 11.07 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 11.06 und das Handelsvolumen erreichte 85. Das Live-Chart von AEXA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AEXA Dividenden?
American Exceptionalism Acquisition Corp. A wird derzeit mit 11.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.86% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AEXA zu verfolgen.
Wie kaufe ich AEXA-Aktien?
Sie können Aktien von American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) zum aktuellen Kurs von 11.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 11.03 oder 11.33 platziert, während 85 und 0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AEXA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AEXA-Aktien?
Bei einer Investition in American Exceptionalism Acquisition Corp. A müssen die jährliche Spanne 10.62 - 11.90 und der aktuelle Kurs 11.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.27% und 3.86%, bevor sie Orders zu 11.03 oder 11.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AEXA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von American Exceptionalism Acquisition Corp. A?
Der höchste Kurs von American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) im vergangenen Jahr lag bei 11.90. Innerhalb von 10.62 - 11.90 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 11.06 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von American Exceptionalism Acquisition Corp. A mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von American Exceptionalism Acquisition Corp. A?
Der niedrigste Kurs von American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) im Laufe des Jahres betrug 10.62. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 11.03 und der Spanne 10.62 - 11.90 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AEXA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AEXA statt?
American Exceptionalism Acquisition Corp. A hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 11.06 und 3.86% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.06
- Eröffnung
- 11.02
- Bid
- 11.03
- Ask
- 11.33
- Tief
- 10.93
- Hoch
- 11.07
- Volumen
- 85
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- -0.27%
- 6-Monatsänderung
- 3.86%
- Jahresänderung
- 3.86%
