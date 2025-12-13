报价部分
货币 / AEXA
AEXA: American Exceptionalism Acquisition Corp. A

11.02 USD 0.04 (0.36%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AEXA汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点10.93和高点11.11进行交易。

关注American Exceptionalism Acquisition Corp. A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AEXA股票今天的价格是多少？

American Exceptionalism Acquisition Corp. A股票今天的定价为11.02。它在10.93 - 11.11范围内交易，昨天的收盘价为11.06，交易量达到170。AEXA的实时价格图表显示了这些更新。

American Exceptionalism Acquisition Corp. A股票是否支付股息？

American Exceptionalism Acquisition Corp. A目前的价值为11.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.77%和USD。实时查看图表以跟踪AEXA走势。

如何购买AEXA股票？

您可以以11.02的当前价格购买American Exceptionalism Acquisition Corp. A股票。订单通常设置在11.02或11.32附近，而170和0.00%显示市场活动。立即关注AEXA的实时图表更新。

如何投资AEXA股票？

投资American Exceptionalism Acquisition Corp. A需要考虑年度范围10.62 - 11.90和当前价格11.02。许多人在以11.02或11.32下订单之前，会比较-0.36%和。实时查看AEXA价格图表，了解每日变化。

American Exceptionalism Acquisition Corp. A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，American Exceptionalism Acquisition Corp. A的最高价格是11.90。在10.62 - 11.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Exceptionalism Acquisition Corp. A的绩效。

American Exceptionalism Acquisition Corp. A股票的最低价格是多少？

American Exceptionalism Acquisition Corp. A（AEXA）的最低价格为10.62。将其与当前的11.02和10.62 - 11.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AEXA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AEXA股票是什么时候拆分的？

American Exceptionalism Acquisition Corp. A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.06和3.77%中可见。

日范围
10.93 11.11
年范围
10.62 11.90
前一天收盘价
11.06
开盘价
11.02
卖价
11.02
买价
11.32
最低价
10.93
最高价
11.11
交易量
170
日变化
-0.36%
月变化
-0.36%
6个月变化
3.77%
年变化
3.77%
13 十二月, 星期六