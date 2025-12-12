- Visão do mercado
AEXA: American Exceptionalism Acquisition Corp. A
A taxa do AEXA para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.93 e o mais alto foi 11.07.
Veja a dinâmica do par de moedas American Exceptionalism Acquisition Corp. A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AEXA hoje?
Hoje American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) está avaliado em 11.03. O instrumento é negociado dentro de 10.93 - 11.07, o fechamento de ontem foi 11.06, e o volume de negociação atingiu 85. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AEXA em tempo real.
As ações de American Exceptionalism Acquisition Corp. A pagam dividendos?
Atualmente American Exceptionalism Acquisition Corp. A está avaliado em 11.03. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.86% e USD. Monitore os movimentos de AEXA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AEXA?
Você pode comprar ações de American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) pelo preço atual 11.03. Ordens geralmente são executadas perto de 11.03 ou 11.33, enquanto 85 e 0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AEXA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AEXA?
Investir em American Exceptionalism Acquisition Corp. A envolve considerar a faixa anual 10.62 - 11.90 e o preço atual 11.03. Muitos comparam -0.27% e 3.86% antes de enviar ordens em 11.03 ou 11.33. Estude as mudanças diárias de preço de AEXA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações American Exceptionalism Acquisition Corp. A?
O maior preço de American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) no último ano foi 11.90. As ações oscilaram bastante dentro de 10.62 - 11.90, e a comparação com 11.06 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de American Exceptionalism Acquisition Corp. A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações American Exceptionalism Acquisition Corp. A?
O menor preço de American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) no ano foi 10.62. A comparação com o preço atual 11.03 e 10.62 - 11.90 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AEXA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AEXA?
No passado American Exceptionalism Acquisition Corp. A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 11.06 e 3.86% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 11.06
- Open
- 11.02
- Bid
- 11.03
- Ask
- 11.33
- Low
- 10.93
- High
- 11.07
- Volume
- 85
- Mudança diária
- -0.27%
- Mudança mensal
- -0.27%
- Mudança de 6 meses
- 3.86%
- Mudança anual
- 3.86%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.