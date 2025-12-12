КотировкиРазделы
AEXA: American Exceptionalism Acquisition Corp. A

11.03 USD 0.03 (0.27%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AEXA за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.93, а максимальная — 11.07.

Следите за динамикой American Exceptionalism Acquisition Corp. A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AEXA сегодня?

American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) сегодня оценивается на уровне 11.03. Инструмент торгуется в пределах 10.93 - 11.07, вчерашнее закрытие составило 11.06, а торговый объем достиг 85. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AEXA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Exceptionalism Acquisition Corp. A?

American Exceptionalism Acquisition Corp. A в настоящее время оценивается в 11.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.86% и USD. Отслеживайте движения AEXA на графике в реальном времени.

Как купить акции AEXA?

Вы можете купить акции American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) по текущей цене 11.03. Ордера обычно размещаются около 11.03 или 11.33, тогда как 85 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AEXA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AEXA?

Инвестирование в American Exceptionalism Acquisition Corp. A предполагает учет годового диапазона 10.62 - 11.90 и текущей цены 11.03. Многие сравнивают -0.27% и 3.86% перед размещением ордеров на 11.03 или 11.33. Изучайте ежедневные изменения цены AEXA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции American Exceptionalism Acquisition Corp. A?

Самая высокая цена American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) за последний год составила 11.90. Акции заметно колебались в пределах 10.62 - 11.90, сравнение с 11.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Exceptionalism Acquisition Corp. A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции American Exceptionalism Acquisition Corp. A?

Самая низкая цена American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) за год составила 10.62. Сравнение с текущими 11.03 и 10.62 - 11.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AEXA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AEXA?

В прошлом American Exceptionalism Acquisition Corp. A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.06 и 3.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.93 11.07
Годовой диапазон
10.62 11.90
Предыдущее закрытие
11.06
Open
11.02
Bid
11.03
Ask
11.33
Low
10.93
High
11.07
Объем
85
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
-0.27%
6-месячное изменение
3.86%
Годовое изменение
3.86%
