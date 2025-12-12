- Обзор рынка
AEXA: American Exceptionalism Acquisition Corp. A
Курс AEXA за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.93, а максимальная — 11.07.
Следите за динамикой American Exceptionalism Acquisition Corp. A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AEXA сегодня?
American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) сегодня оценивается на уровне 11.03. Инструмент торгуется в пределах 10.93 - 11.07, вчерашнее закрытие составило 11.06, а торговый объем достиг 85. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AEXA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Exceptionalism Acquisition Corp. A?
American Exceptionalism Acquisition Corp. A в настоящее время оценивается в 11.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.86% и USD. Отслеживайте движения AEXA на графике в реальном времени.
Как купить акции AEXA?
Вы можете купить акции American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) по текущей цене 11.03. Ордера обычно размещаются около 11.03 или 11.33, тогда как 85 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AEXA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AEXA?
Инвестирование в American Exceptionalism Acquisition Corp. A предполагает учет годового диапазона 10.62 - 11.90 и текущей цены 11.03. Многие сравнивают -0.27% и 3.86% перед размещением ордеров на 11.03 или 11.33. Изучайте ежедневные изменения цены AEXA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции American Exceptionalism Acquisition Corp. A?
Самая высокая цена American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) за последний год составила 11.90. Акции заметно колебались в пределах 10.62 - 11.90, сравнение с 11.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Exceptionalism Acquisition Corp. A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции American Exceptionalism Acquisition Corp. A?
Самая низкая цена American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) за год составила 10.62. Сравнение с текущими 11.03 и 10.62 - 11.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AEXA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AEXA?
В прошлом American Exceptionalism Acquisition Corp. A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.06 и 3.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.06
- Open
- 11.02
- Bid
- 11.03
- Ask
- 11.33
- Low
- 10.93
- High
- 11.07
- Объем
- 85
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- -0.27%
- 6-месячное изменение
- 3.86%
- Годовое изменение
- 3.86%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.