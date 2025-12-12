QuotazioniSezioni
AEXA: American Exceptionalism Acquisition Corp. A

11.03 USD 0.03 (0.27%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio AEXA ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.93 e ad un massimo di 11.07.

Segui le dinamiche di American Exceptionalism Acquisition Corp. A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AEXA oggi?

Oggi le azioni American Exceptionalism Acquisition Corp. A sono prezzate a 11.03. Viene scambiato all'interno di 10.93 - 11.07, la chiusura di ieri è stata 11.06 e il volume degli scambi ha raggiunto 85. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AEXA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni American Exceptionalism Acquisition Corp. A pagano dividendi?

American Exceptionalism Acquisition Corp. A è attualmente valutato a 11.03. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AEXA.

Come acquistare azioni AEXA?

Puoi acquistare azioni American Exceptionalism Acquisition Corp. A al prezzo attuale di 11.03. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.03 o 11.33, mentre 85 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AEXA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AEXA?

Investire in American Exceptionalism Acquisition Corp. A implica considerare l'intervallo annuale 10.62 - 11.90 e il prezzo attuale 11.03. Molti confrontano -0.27% e 3.86% prima di effettuare ordini su 11.03 o 11.33. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AEXA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni American Exceptionalism Acquisition Corp. A?

Il prezzo massimo di American Exceptionalism Acquisition Corp. A nell'ultimo anno è stato 11.90. All'interno di 10.62 - 11.90, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 11.06 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di American Exceptionalism Acquisition Corp. A utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni American Exceptionalism Acquisition Corp. A?

Il prezzo più basso di American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) nel corso dell'anno è stato 10.62. Confrontandolo con gli attuali 11.03 e 10.62 - 11.90 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AEXA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AEXA?

American Exceptionalism Acquisition Corp. A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 11.06 e 3.86%.

Intervallo Giornaliero
10.93 11.07
Intervallo Annuale
10.62 11.90
Chiusura Precedente
11.06
Apertura
11.02
Bid
11.03
Ask
11.33
Minimo
10.93
Massimo
11.07
Volume
85
Variazione giornaliera
-0.27%
Variazione Mensile
-0.27%
Variazione Semestrale
3.86%
Variazione Annuale
3.86%
