- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AEXA: American Exceptionalism Acquisition Corp. A
Il tasso di cambio AEXA ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.93 e ad un massimo di 11.07.
Segui le dinamiche di American Exceptionalism Acquisition Corp. A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AEXA oggi?
Oggi le azioni American Exceptionalism Acquisition Corp. A sono prezzate a 11.03. Viene scambiato all'interno di 10.93 - 11.07, la chiusura di ieri è stata 11.06 e il volume degli scambi ha raggiunto 85. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AEXA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni American Exceptionalism Acquisition Corp. A pagano dividendi?
American Exceptionalism Acquisition Corp. A è attualmente valutato a 11.03. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AEXA.
Come acquistare azioni AEXA?
Puoi acquistare azioni American Exceptionalism Acquisition Corp. A al prezzo attuale di 11.03. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.03 o 11.33, mentre 85 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AEXA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AEXA?
Investire in American Exceptionalism Acquisition Corp. A implica considerare l'intervallo annuale 10.62 - 11.90 e il prezzo attuale 11.03. Molti confrontano -0.27% e 3.86% prima di effettuare ordini su 11.03 o 11.33. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AEXA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni American Exceptionalism Acquisition Corp. A?
Il prezzo massimo di American Exceptionalism Acquisition Corp. A nell'ultimo anno è stato 11.90. All'interno di 10.62 - 11.90, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 11.06 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di American Exceptionalism Acquisition Corp. A utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni American Exceptionalism Acquisition Corp. A?
Il prezzo più basso di American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) nel corso dell'anno è stato 10.62. Confrontandolo con gli attuali 11.03 e 10.62 - 11.90 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AEXA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AEXA?
American Exceptionalism Acquisition Corp. A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 11.06 e 3.86%.
- Chiusura Precedente
- 11.06
- Apertura
- 11.02
- Bid
- 11.03
- Ask
- 11.33
- Minimo
- 10.93
- Massimo
- 11.07
- Volume
- 85
- Variazione giornaliera
- -0.27%
- Variazione Mensile
- -0.27%
- Variazione Semestrale
- 3.86%
- Variazione Annuale
- 3.86%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev