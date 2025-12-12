クォートセクション
通貨 / AEXA
AEXA: アメリカン・エクセプショナリズム・アクイジションA

11.09 USD 0.03 (0.27%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

AEXAの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり10.93の安値と11.11の高値で取引されました。

アメリカン・エクセプショナリズム・アクイジションAダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AEXA株の現在の価格は？

アメリカン・エクセプショナリズム・アクイジションAの株価は本日11.09です。10.93 - 11.11内で取引され、前日の終値は11.06、取引量は123に達しました。AEXAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

アメリカン・エクセプショナリズム・アクイジションAの株は配当を出しますか？

アメリカン・エクセプショナリズム・アクイジションAの現在の価格は11.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.43%やUSDにも注目します。AEXAの動きはライブチャートで確認できます。

AEXA株を買う方法は？

アメリカン・エクセプショナリズム・アクイジションAの株は現在11.09で購入可能です。注文は通常11.09または11.39付近で行われ、123や0.64%が市場の動きを示します。AEXAの最新情報はライブチャートで確認できます。

AEXA株に投資する方法は？

アメリカン・エクセプショナリズム・アクイジションAへの投資では、年間の値幅10.62 - 11.90と現在の11.09を考慮します。注文は多くの場合11.09や11.39で行われる前に、0.27%や4.43%と比較されます。AEXAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

アメリカン・エクセプショナリズム・アクイジションAの株の最高値は？

アメリカン・エクセプショナリズム・アクイジションAの過去1年の最高値は11.90でした。10.62 - 11.90内で株価は大きく変動し、11.06と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。アメリカン・エクセプショナリズム・アクイジションAのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

アメリカン・エクセプショナリズム・アクイジションAの株の最低値は？

アメリカン・エクセプショナリズム・アクイジションA(AEXA)の年間最安値は10.62でした。現在の11.09や10.62 - 11.90と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AEXAの動きはライブチャートで確認できます。

AEXAの株式分割はいつ行われましたか？

アメリカン・エクセプショナリズム・アクイジションAは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、11.06、4.43%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.93 11.11
1年のレンジ
10.62 11.90
以前の終値
11.06
始値
11.02
買値
11.09
買値
11.39
安値
10.93
高値
11.11
出来高
123
1日の変化
0.27%
1ヶ月の変化
0.27%
6ヶ月の変化
4.43%
1年の変化
4.43%
