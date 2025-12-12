- Aperçu
AEXA: American Exceptionalism Acquisition Corp. A
Le taux de change de AEXA a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.93 et à un maximum de 11.11.
Suivez la dynamique American Exceptionalism Acquisition Corp. A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AEXA aujourd'hui ?
L'action American Exceptionalism Acquisition Corp. A est cotée à 11.09 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.93 - 11.11, a clôturé hier à 11.06 et son volume d'échange a atteint 123. Le graphique en temps réel du cours de AEXA présente ces mises à jour.
L'action American Exceptionalism Acquisition Corp. A verse-t-elle des dividendes ?
American Exceptionalism Acquisition Corp. A est actuellement valorisé à 11.09. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.43% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AEXA.
Comment acheter des actions AEXA ?
Vous pouvez acheter des actions American Exceptionalism Acquisition Corp. A au cours actuel de 11.09. Les ordres sont généralement placés à proximité de 11.09 ou de 11.39, le 123 et le 0.64% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AEXA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AEXA ?
Investir dans American Exceptionalism Acquisition Corp. A implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.62 - 11.90 et le prix actuel 11.09. Beaucoup comparent 0.27% et 4.43% avant de passer des ordres à 11.09 ou 11.39. Consultez le graphique du cours de AEXA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action American Exceptionalism Acquisition Corp. A ?
Le cours le plus élevé de American Exceptionalism Acquisition Corp. A l'année dernière était 11.90. Au cours de 10.62 - 11.90, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 11.06 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de American Exceptionalism Acquisition Corp. A sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action American Exceptionalism Acquisition Corp. A ?
Le cours le plus bas de American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) sur l'année a été 10.62. Sa comparaison avec 11.09 et 10.62 - 11.90 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AEXA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AEXA a-t-elle été divisée ?
American Exceptionalism Acquisition Corp. A a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 11.06 et 4.43% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 11.06
- Ouverture
- 11.02
- Bid
- 11.09
- Ask
- 11.39
- Plus Bas
- 10.93
- Plus Haut
- 11.11
- Volume
- 123
- Changement quotidien
- 0.27%
- Changement Mensuel
- 0.27%
- Changement à 6 Mois
- 4.43%
- Changement Annuel
- 4.43%
