AEXA: American Exceptionalism Acquisition Corp. A
El tipo de cambio de AEXA de hoy ha cambiado un -0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.93, mientras que el máximo ha alcanzado 11.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Exceptionalism Acquisition Corp. A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AEXA hoy?
American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) se evalúa hoy en 11.02. El instrumento se negocia dentro de 10.93 - 11.11; el cierre de ayer ha sido 11.06 y el volumen comercial ha alcanzado 170. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AEXA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de American Exceptionalism Acquisition Corp. A?
American Exceptionalism Acquisition Corp. A se evalúa actualmente en 11.02. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.77% y USD. Monitoree los movimientos de AEXA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AEXA?
Puede comprar acciones de American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) al precio actual de 11.02. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 11.02 o 11.32, mientras que 170 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AEXA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AEXA?
Invertir en American Exceptionalism Acquisition Corp. A implica tener en cuenta el rango anual 10.62 - 11.90 y el precio actual 11.02. Muchos comparan -0.36% y 3.77% antes de colocar órdenes en 11.02 o 11.32. Estudie los cambios diarios de precios de AEXA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de American Exceptionalism Acquisition Corp. A?
El precio más alto de American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) en el último año ha sido 11.90. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.62 - 11.90, una comparación con 11.06 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de American Exceptionalism Acquisition Corp. A en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de American Exceptionalism Acquisition Corp. A?
El precio más bajo de American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) para el año ha sido 10.62. La comparación con los actuales 11.02 y 10.62 - 11.90 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AEXA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AEXA?
En el pasado, American Exceptionalism Acquisition Corp. A ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 11.06 y 3.77% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 11.06
- Open
- 11.02
- Bid
- 11.02
- Ask
- 11.32
- Low
- 10.93
- High
- 11.11
- Volumen
- 170
- Cambio diario
- -0.36%
- Cambio mensual
- -0.36%
- Cambio a 6 meses
- 3.77%
- Cambio anual
- 3.77%