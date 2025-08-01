Dövizler / AES
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AES: The AES Corporation
13.06 USD 0.12 (0.93%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AES fiyatı bugün 0.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.75 ve Yüksek fiyatı olarak 13.09 aralığında işlem gördü.
The AES Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AES haberleri
- VPU ETF: Utilities Dashboard For September (NYSEARCA:VPU)
- 10 Quality High Yield In Rose's Income Garden Portfolio: 5 Winners To Buy
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Utilities Stocks Delivering High-Dividend Yields - Clearway Energy (NYSE:CWEN), AES (NYSE:AES)
- 3 Best Dividend Stocks to Buy Now, According to Analysts, 9/7/2025 - TipRanks.com
- AES Advances on Strong Renewable Energy Buildout and LNG Expansion
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Strong Upside, According to Analysts, 9/2/2025 - TipRanks.com
- The Flock of Dark Horse Utility Stocks Flying Under Wall Street’s Radar - TipRanks.com
- Now Is The Time To Buy This High-Yielding Trio
- AES In An Era Of Durable Data-Center Demand (NYSE:AES)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Utilities Stocks Delivering High-Dividend Yields - Avista (NYSE:AVA), AES (NYSE:AES)
- Why Solar and Wind Power Can Thrive Without Subsidies
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- TotalEnergies Boosts Clean Energy Goals With Solarized Vietnam Plant
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- Five Things Fed Chair Powell Might Address At Jackson Hole (NYSEARCA:SPY)
- AES Stock Still Offers A Risk-Reward Play (NYSE:AES)
- Macquarie Climate Solutions Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:IVEIX)
- AES Corp.: Compelling Buy At 6x PE (NYSE:AES)
- Public Service Enterprise Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- AES (AES) Q2 EPS Jumps 34%
- Why AES Stock Popped Today
- Earnings call transcript: AES Q2 2025 sees EPS beat, revenue miss
- AES Q2 Earnings Outpace Estimates, Revenues Decline Y/Y
- The AES earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
Günlük aralık
12.75 13.09
Yıllık aralık
9.46 20.30
- Önceki kapanış
- 12.94
- Açılış
- 13.02
- Satış
- 13.06
- Alış
- 13.36
- Düşük
- 12.75
- Yüksek
- 13.09
- Hacim
- 7.441 K
- Günlük değişim
- 0.93%
- Aylık değişim
- -2.17%
- 6 aylık değişim
- 4.48%
- Yıllık değişim
- -34.54%
21 Eylül, Pazar