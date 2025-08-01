КотировкиРазделы
AES: The AES Corporation

12.69 USD 0.32 (2.46%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AES за сегодня изменился на -2.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.69, а максимальная — 13.04.

Следите за динамикой The AES Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости AES

Дневной диапазон
12.69 13.04
Годовой диапазон
9.46 20.30
Предыдущее закрытие
13.01
Open
12.99
Bid
12.69
Ask
12.99
Low
12.69
High
13.04
Объем
9.296 K
Дневное изменение
-2.46%
Месячное изменение
-4.94%
6-месячное изменение
1.52%
Годовое изменение
-36.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.