Валюты / AES
AES: The AES Corporation
12.69 USD 0.32 (2.46%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AES за сегодня изменился на -2.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.69, а максимальная — 13.04.
Следите за динамикой The AES Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.69 13.04
Годовой диапазон
9.46 20.30
- Предыдущее закрытие
- 13.01
- Open
- 12.99
- Bid
- 12.69
- Ask
- 12.99
- Low
- 12.69
- High
- 13.04
- Объем
- 9.296 K
- Дневное изменение
- -2.46%
- Месячное изменение
- -4.94%
- 6-месячное изменение
- 1.52%
- Годовое изменение
- -36.39%
