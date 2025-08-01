Währungen / AES
AES: The AES Corporation
12.94 USD 0.43 (3.44%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AES hat sich für heute um 3.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.52 bis zu einem Hoch von 12.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die The AES Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AES News
Tagesspanne
12.52 12.98
Jahresspanne
9.46 20.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.51
- Eröffnung
- 12.58
- Bid
- 12.94
- Ask
- 13.24
- Tief
- 12.52
- Hoch
- 12.98
- Volumen
- 8.178 K
- Tagesänderung
- 3.44%
- Monatsänderung
- -3.07%
- 6-Monatsänderung
- 3.52%
- Jahresänderung
- -35.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K