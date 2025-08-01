KurseKategorien
AES: The AES Corporation

12.94 USD 0.43 (3.44%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AES hat sich für heute um 3.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.52 bis zu einem Hoch von 12.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die The AES Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
12.52 12.98
Jahresspanne
9.46 20.30
Vorheriger Schlusskurs
12.51
Eröffnung
12.58
Bid
12.94
Ask
13.24
Tief
12.52
Hoch
12.98
Volumen
8.178 K
Tagesänderung
3.44%
Monatsänderung
-3.07%
6-Monatsänderung
3.52%
Jahresänderung
-35.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K