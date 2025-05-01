Dövizler / AEI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AEI: Alset Inc
3.47 USD 0.02 (0.58%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AEI fiyatı bugün 0.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.29 ve Yüksek fiyatı olarak 3.67 aralığında işlem gördü.
Alset Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEI haberleri
- Alset CEO’su Chan Heng Fai Ambrose, 1,33 milyon dolarlık AEI hissesi sattı
- Chan Heng Fai Ambrose, CEO of Alset, sells $1.33m in AEI stock
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Chan Heng Fai Ambrose sells DSS shares worth $176,089
- Alset regains compliance with Nasdaq minimum bid price requirement
- Alset Inc. appoints HTL International as new auditor, dismisses Grassi & Co.
- Alset stock rises after announcing $1 million share repurchase program
- Alset Inc. announces $1 million stock repurchase program
- Top Financial Group announces annual meeting details
- Alset Inc. acquires New Energy Asia Pacific stake
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
Günlük aralık
3.29 3.67
Yıllık aralık
0.70 4.55
- Önceki kapanış
- 3.45
- Açılış
- 3.38
- Satış
- 3.47
- Alış
- 3.77
- Düşük
- 3.29
- Yüksek
- 3.67
- Hacim
- 838
- Günlük değişim
- 0.58%
- Aylık değişim
- 146.10%
- 6 aylık değişim
- 277.17%
- Yıllık değişim
- 155.15%
21 Eylül, Pazar