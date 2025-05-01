FiyatlarBölümler
Dövizler / AEI
Geri dön - Hisse senetleri

AEI: Alset Inc

3.47 USD 0.02 (0.58%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AEI fiyatı bugün 0.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.29 ve Yüksek fiyatı olarak 3.67 aralığında işlem gördü.

Alset Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AEI haberleri

Günlük aralık
3.29 3.67
Yıllık aralık
0.70 4.55
Önceki kapanış
3.45
Açılış
3.38
Satış
3.47
Alış
3.77
Düşük
3.29
Yüksek
3.67
Hacim
838
Günlük değişim
0.58%
Aylık değişim
146.10%
6 aylık değişim
277.17%
Yıllık değişim
155.15%
21 Eylül, Pazar