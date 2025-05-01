Währungen / AEI
AEI: Alset Inc
3.45 USD 0.27 (8.49%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AEI hat sich für heute um 8.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.10 bis zu einem Hoch von 3.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alset Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEI News
Tagesspanne
3.10 3.70
Jahresspanne
0.70 4.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.18
- Eröffnung
- 3.33
- Bid
- 3.45
- Ask
- 3.75
- Tief
- 3.10
- Hoch
- 3.70
- Volumen
- 1.634 K
- Tagesänderung
- 8.49%
- Monatsänderung
- 144.68%
- 6-Monatsänderung
- 275.00%
- Jahresänderung
- 153.68%
