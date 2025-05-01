통화 / AEI
AEI: Alset Inc
3.47 USD 0.02 (0.58%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AEI 환율이 오늘 0.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.29이고 고가는 3.67이었습니다.
Alset Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AEI News
- 알셋 CEO, 찬헝파이 앰브로스, AEI 주식 133만 달러 매각
- Chan Heng Fai Ambrose, CEO of Alset, sells $1.33m in AEI stock
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Chan Heng Fai Ambrose sells DSS shares worth $176,089
- Alset regains compliance with Nasdaq minimum bid price requirement
- Alset Inc. appoints HTL International as new auditor, dismisses Grassi & Co.
- Alset stock rises after announcing $1 million share repurchase program
- Alset Inc. announces $1 million stock repurchase program
- Top Financial Group announces annual meeting details
- Alset Inc. acquires New Energy Asia Pacific stake
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
일일 변동 비율
3.29 3.67
년간 변동
0.70 4.55
- 이전 종가
- 3.45
- 시가
- 3.38
- Bid
- 3.47
- Ask
- 3.77
- 저가
- 3.29
- 고가
- 3.67
- 볼륨
- 838
- 일일 변동
- 0.58%
- 월 변동
- 146.10%
- 6개월 변동
- 277.17%
- 년간 변동율
- 155.15%
20 9월, 토요일