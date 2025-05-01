시세섹션
통화 / AEI
주식로 돌아가기

AEI: Alset Inc

3.47 USD 0.02 (0.58%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AEI 환율이 오늘 0.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.29이고 고가는 3.67이었습니다.

Alset Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AEI News

일일 변동 비율
3.29 3.67
년간 변동
0.70 4.55
이전 종가
3.45
시가
3.38
Bid
3.47
Ask
3.77
저가
3.29
고가
3.67
볼륨
838
일일 변동
0.58%
월 변동
146.10%
6개월 변동
277.17%
년간 변동율
155.15%
20 9월, 토요일