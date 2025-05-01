Valute / AEI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AEI: Alset Inc
3.47 USD 0.02 (0.58%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AEI ha avuto una variazione del 0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.29 e ad un massimo di 3.67.
Segui le dinamiche di Alset Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEI News
- Chan Heng Fai Ambrose, CEO di Alset, vende azioni AEI per 1,33 milioni di dollari
- Chan Heng Fai Ambrose, CEO of Alset, sells $1.33m in AEI stock
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Chan Heng Fai Ambrose sells DSS shares worth $176,089
- Alset regains compliance with Nasdaq minimum bid price requirement
- Alset Inc. appoints HTL International as new auditor, dismisses Grassi & Co.
- Alset stock rises after announcing $1 million share repurchase program
- Alset Inc. announces $1 million stock repurchase program
- Top Financial Group announces annual meeting details
- Alset Inc. acquires New Energy Asia Pacific stake
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
Intervallo Giornaliero
3.29 3.67
Intervallo Annuale
0.70 4.55
- Chiusura Precedente
- 3.45
- Apertura
- 3.38
- Bid
- 3.47
- Ask
- 3.77
- Minimo
- 3.29
- Massimo
- 3.67
- Volume
- 838
- Variazione giornaliera
- 0.58%
- Variazione Mensile
- 146.10%
- Variazione Semestrale
- 277.17%
- Variazione Annuale
- 155.15%
21 settembre, domenica