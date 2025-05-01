QuotazioniSezioni
Valute / AEI
Tornare a Azioni

AEI: Alset Inc

3.47 USD 0.02 (0.58%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AEI ha avuto una variazione del 0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.29 e ad un massimo di 3.67.

Segui le dinamiche di Alset Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AEI News

Intervallo Giornaliero
3.29 3.67
Intervallo Annuale
0.70 4.55
Chiusura Precedente
3.45
Apertura
3.38
Bid
3.47
Ask
3.77
Minimo
3.29
Massimo
3.67
Volume
838
Variazione giornaliera
0.58%
Variazione Mensile
146.10%
Variazione Semestrale
277.17%
Variazione Annuale
155.15%
21 settembre, domenica