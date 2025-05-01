КотировкиРазделы
Валюты / AEI
Назад в Рынок акций США

AEI: Alset Inc

4.27 USD 1.06 (33.02%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AEI за сегодня изменился на 33.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.21, а максимальная — 4.55.

Следите за динамикой Alset Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AEI

Дневной диапазон
3.21 4.55
Годовой диапазон
0.70 4.55
Предыдущее закрытие
3.21
Open
3.21
Bid
4.27
Ask
4.57
Low
3.21
High
4.55
Объем
2.728 K
Дневное изменение
33.02%
Месячное изменение
202.84%
6-месячное изменение
364.13%
Годовое изменение
213.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.