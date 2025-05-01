Moedas / AEI
AEI: Alset Inc
3.45 USD 0.27 (8.49%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AEI para hoje mudou para 8.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.10 e o mais alto foi 3.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Alset Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEI Notícias
- CEO da Alset, Chan Heng Fai Ambrose, vende US$ 1,33 milhões em ações AEI
- Chan Heng Fai Ambrose, CEO of Alset, sells $1.33m in AEI stock
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Chan Heng Fai Ambrose sells DSS shares worth $176,089
- Alset regains compliance with Nasdaq minimum bid price requirement
- Alset Inc. appoints HTL International as new auditor, dismisses Grassi & Co.
- Alset stock rises after announcing $1 million share repurchase program
- Alset Inc. announces $1 million stock repurchase program
- Top Financial Group announces annual meeting details
- Alset Inc. acquires New Energy Asia Pacific stake
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
Faixa diária
3.10 3.70
Faixa anual
0.70 4.55
- Fechamento anterior
- 3.18
- Open
- 3.33
- Bid
- 3.45
- Ask
- 3.75
- Low
- 3.10
- High
- 3.70
- Volume
- 1.634 K
- Mudança diária
- 8.49%
- Mudança mensal
- 144.68%
- Mudança de 6 meses
- 275.00%
- Mudança anual
- 153.68%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh