货币 / AEI
AEI: Alset Inc
3.18 USD 1.09 (25.53%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AEI汇率已更改-25.53%。当日，交易品种以低点2.92和高点4.06进行交易。
关注Alset Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AEI新闻
- Alset首席执行官陈恒辉出售价值133万美元的AEI股票
- Chan Heng Fai Ambrose, CEO of Alset, sells $1.33m in AEI stock
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Chan Heng Fai Ambrose sells DSS shares worth $176,089
- Alset regains compliance with Nasdaq minimum bid price requirement
- Alset Inc. appoints HTL International as new auditor, dismisses Grassi & Co.
- Alset stock rises after announcing $1 million share repurchase program
- Alset Inc. announces $1 million stock repurchase program
- Top Financial Group announces annual meeting details
- Alset Inc. acquires New Energy Asia Pacific stake
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
日范围
2.92 4.06
年范围
0.70 4.55
- 前一天收盘价
- 4.27
- 开盘价
- 4.05
- 卖价
- 3.18
- 买价
- 3.48
- 最低价
- 2.92
- 最高价
- 4.06
- 交易量
- 1.463 K
- 日变化
- -25.53%
- 月变化
- 125.53%
- 6个月变化
- 245.65%
- 年变化
- 133.82%
