AEI: Alset Inc
3.18 USD 1.09 (25.53%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AEI de hoy ha cambiado un -25.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.92, mientras que el máximo ha alcanzado 4.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alset Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEI News
- Chan Heng Fai Ambrose, director ejecutivo de Alset, vende acciones de AEI por 1,33 millones de dólares
- CEO de Alset, Chan Heng Fai Ambrose, vende $1.33 millones en acciones AEI
- Chan Heng Fai Ambrose, CEO of Alset, sells $1.33m in AEI stock
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Chan Heng Fai Ambrose sells DSS shares worth $176,089
- Alset regains compliance with Nasdaq minimum bid price requirement
- Alset Inc. appoints HTL International as new auditor, dismisses Grassi & Co.
- Alset stock rises after announcing $1 million share repurchase program
- Alset Inc. announces $1 million stock repurchase program
- Top Financial Group announces annual meeting details
- Alset Inc. acquires New Energy Asia Pacific stake
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
Rango diario
2.92 4.06
Rango anual
0.70 4.55
- Cierres anteriores
- 4.27
- Open
- 4.05
- Bid
- 3.18
- Ask
- 3.48
- Low
- 2.92
- High
- 4.06
- Volumen
- 1.591 K
- Cambio diario
- -25.53%
- Cambio mensual
- 125.53%
- Cambio a 6 meses
- 245.65%
- Cambio anual
- 133.82%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B