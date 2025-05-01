Devises / AEI
AEI: Alset Inc
3.47 USD 0.02 (0.58%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AEI a changé de 0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.29 et à un maximum de 3.67.
Suivez la dynamique Alset Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AEI Nouvelles
- Chan Heng Fai Ambrose, PDG d’Alset, vend des actions AEI pour 1,33 million $
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Chan Heng Fai Ambrose sells DSS shares worth $176,089
- Alset regains compliance with Nasdaq minimum bid price requirement
- Alset Inc. appoints HTL International as new auditor, dismisses Grassi & Co.
- Alset stock rises after announcing $1 million share repurchase program
- Alset Inc. announces $1 million stock repurchase program
- Top Financial Group announces annual meeting details
- Alset Inc. acquires New Energy Asia Pacific stake
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
Range quotidien
3.29 3.67
Range Annuel
0.70 4.55
- Clôture Précédente
- 3.45
- Ouverture
- 3.38
- Bid
- 3.47
- Ask
- 3.77
- Plus Bas
- 3.29
- Plus Haut
- 3.67
- Volume
- 838
- Changement quotidien
- 0.58%
- Changement Mensuel
- 146.10%
- Changement à 6 Mois
- 277.17%
- Changement Annuel
- 155.15%
20 septembre, samedi