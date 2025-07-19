FiyatlarBölümler
Dövizler / AEHR
Geri dön - Hisse senetleri

AEHR: Aehr Test Systems

29.95 USD 0.62 (2.03%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AEHR fiyatı bugün -2.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.91 ve Yüksek fiyatı olarak 31.20 aralığında işlem gördü.

Aehr Test Systems hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AEHR haberleri

Günlük aralık
29.91 31.20
Yıllık aralık
6.27 31.65
Önceki kapanış
30.57
Açılış
30.42
Satış
29.95
Alış
30.25
Düşük
29.91
Yüksek
31.20
Hacim
2.933 K
Günlük değişim
-2.03%
Aylık değişim
27.18%
6 aylık değişim
307.48%
Yıllık değişim
133.07%
21 Eylül, Pazar