AEHR: Aehr Test Systems
30.57 USD 2.24 (7.91%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AEHRの今日の為替レートは、7.91%変化しました。日中、通貨は1あたり28.80の安値と31.65の高値で取引されました。
Aehr Test Systemsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
28.80 31.65
1年のレンジ
6.27 31.65
- 以前の終値
- 28.33
- 始値
- 29.27
- 買値
- 30.57
- 買値
- 30.87
- 安値
- 28.80
- 高値
- 31.65
- 出来高
- 4.689 K
- 1日の変化
- 7.91%
- 1ヶ月の変化
- 29.81%
- 6ヶ月の変化
- 315.92%
- 1年の変化
- 137.90%
