통화 / AEHR
AEHR: Aehr Test Systems
29.95 USD 0.62 (2.03%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AEHR 환율이 오늘 -2.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.91이고 고가는 31.20이었습니다.
Aehr Test Systems 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
29.91 31.20
년간 변동
6.27 31.65
- 이전 종가
- 30.57
- 시가
- 30.42
- Bid
- 29.95
- Ask
- 30.25
- 저가
- 29.91
- 고가
- 31.20
- 볼륨
- 2.933 K
- 일일 변동
- -2.03%
- 월 변동
- 27.18%
- 6개월 변동
- 307.48%
- 년간 변동율
- 133.07%
20 9월, 토요일