시세섹션
통화 / AEHR
주식로 돌아가기

AEHR: Aehr Test Systems

29.95 USD 0.62 (2.03%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AEHR 환율이 오늘 -2.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.91이고 고가는 31.20이었습니다.

Aehr Test Systems 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AEHR News

일일 변동 비율
29.91 31.20
년간 변동
6.27 31.65
이전 종가
30.57
시가
30.42
Bid
29.95
Ask
30.25
저가
29.91
고가
31.20
볼륨
2.933 K
일일 변동
-2.03%
월 변동
27.18%
6개월 변동
307.48%
년간 변동율
133.07%
20 9월, 토요일