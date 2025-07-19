KurseKategorien
Währungen / AEHR
AEHR: Aehr Test Systems

30.57 USD 2.24 (7.91%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AEHR hat sich für heute um 7.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.80 bis zu einem Hoch von 31.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aehr Test Systems-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
28.80 31.65
Jahresspanne
6.27 31.65
Vorheriger Schlusskurs
28.33
Eröffnung
29.27
Bid
30.57
Ask
30.87
Tief
28.80
Hoch
31.65
Volumen
4.689 K
Tagesänderung
7.91%
Monatsänderung
29.81%
6-Monatsänderung
315.92%
Jahresänderung
137.90%
