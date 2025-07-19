Währungen / AEHR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AEHR: Aehr Test Systems
30.57 USD 2.24 (7.91%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AEHR hat sich für heute um 7.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.80 bis zu einem Hoch von 31.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aehr Test Systems-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEHR News
- Camtek (CAMT) Moves 13.7% Higher: Will This Strength Last?
- Up 300%, This Artificial Intelligence (AI) Upstart Has Room to Soar
- Aehr Test Systems: Narrative Has Shifted To AI (Rating Upgrade) (NASDAQ:AEHR)
- Aehr Test Systems: Follow-On Orders Validate The Bullish Thesis (NASDAQ:AEHR)
- Aehr Test Systems stock rises after securing AI processor evaluation order
- Aehr Test Systems Stock Is Surging Tuesday: What's Fueling The Move? - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR)
- Why Is Aehr Test Systems Stock Surging Tuesday? - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR)
- Implied Volatility Surging for Aehr Test Systems Stock Options
- Aehr Test Systems receives order for AI processor burn-in evaluation
- Crude Oil Surges 2%; Chicago Fed National Activity Index Edges Lower in July - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Why Aehr Test Systems Rocketed Nearly 40% Today
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Why Is Aehr Test Systems Stock Skyrocketing Monday? - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR)
- Aehr Test Systems stock higher after securing AI processor test orders
- Aehr Test Systems receives follow-on orders for AI processor testing
- Aehr Test Systems director Oliphant sells $107k in stock
- Aehr test systems director Posedel sells $357k in stock
- Krispy Kreme, GoPro surge as meme stock revival continues
- Here's Why Aehr Test Systems Blasted Higher Today (Hint: It's AI Related)
- Aehr Stock Is Trading Higher Tuesday: What's Going On? - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR)
- Philip Morris, Adv Micro Device lead market cap stock movers Tuesday
- Aehr Test Systems receives follow-on orders for AI processor testing
- 3 Tech Stocks With More Potential Than Any Cryptocurrency
Tagesspanne
28.80 31.65
Jahresspanne
6.27 31.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.33
- Eröffnung
- 29.27
- Bid
- 30.57
- Ask
- 30.87
- Tief
- 28.80
- Hoch
- 31.65
- Volumen
- 4.689 K
- Tagesänderung
- 7.91%
- Monatsänderung
- 29.81%
- 6-Monatsänderung
- 315.92%
- Jahresänderung
- 137.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K