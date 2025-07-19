Валюты / AEHR
AEHR: Aehr Test Systems
28.51 USD 0.27 (0.94%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AEHR за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.60, а максимальная — 29.00.
Следите за динамикой Aehr Test Systems. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
26.60 29.00
Годовой диапазон
6.27 29.00
- Предыдущее закрытие
- 28.78
- Open
- 28.88
- Bid
- 28.51
- Ask
- 28.81
- Low
- 26.60
- High
- 29.00
- Объем
- 3.010 K
- Дневное изменение
- -0.94%
- Месячное изменение
- 21.06%
- 6-месячное изменение
- 287.89%
- Годовое изменение
- 121.87%
