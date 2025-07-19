CotationsSections
Devises / AEHR
AEHR: Aehr Test Systems

29.95 USD 0.62 (2.03%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AEHR a changé de -2.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.91 et à un maximum de 31.20.

Suivez la dynamique Aehr Test Systems. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
29.91 31.20
Range Annuel
6.27 31.65
Clôture Précédente
30.57
Ouverture
30.42
Bid
29.95
Ask
30.25
Plus Bas
29.91
Plus Haut
31.20
Volume
2.933 K
Changement quotidien
-2.03%
Changement Mensuel
27.18%
Changement à 6 Mois
307.48%
Changement Annuel
133.07%
