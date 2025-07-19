货币 / AEHR
AEHR: Aehr Test Systems
28.63 USD 0.12 (0.42%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AEHR汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点27.75和高点28.76进行交易。
关注Aehr Test Systems动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
27.75 28.76
年范围
6.27 29.00
- 前一天收盘价
- 28.51
- 开盘价
- 28.27
- 卖价
- 28.63
- 买价
- 28.93
- 最低价
- 27.75
- 最高价
- 28.76
- 交易量
- 1.330 K
- 日变化
- 0.42%
- 月变化
- 21.57%
- 6个月变化
- 289.52%
- 年变化
- 122.80%
