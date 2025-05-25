FiyatlarBölümler
ACNB: ACNB Corporation

45.16 USD 0.86 (1.87%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ACNB fiyatı bugün -1.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.56 ve Yüksek fiyatı olarak 45.99 aralığında işlem gördü.

ACNB Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
44.56 45.99
Yıllık aralık
35.70 50.60
Önceki kapanış
46.02
Açılış
45.99
Satış
45.16
Alış
45.46
Düşük
44.56
Yüksek
45.99
Hacim
94
Günlük değişim
-1.87%
Aylık değişim
1.85%
6 aylık değişim
10.04%
Yıllık değişim
6.96%
21 Eylül, Pazar