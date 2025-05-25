通貨 / ACNB
ACNB: ACNB Corporation
46.02 USD 0.91 (2.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACNBの今日の為替レートは、2.02%変化しました。日中、通貨は1あたり44.92の安値と46.30の高値で取引されました。
ACNB Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
44.92 46.30
1年のレンジ
35.70 50.60
- 以前の終値
- 45.11
- 始値
- 45.47
- 買値
- 46.02
- 買値
- 46.32
- 安値
- 44.92
- 高値
- 46.30
- 出来高
- 78
- 1日の変化
- 2.02%
- 1ヶ月の変化
- 3.79%
- 6ヶ月の変化
- 12.13%
- 1年の変化
- 9.00%
