ACNB: ACNB Corporation
44.17 USD 0.60 (1.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACNB за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.12, а максимальная — 45.11.
Следите за динамикой ACNB Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
44.12 45.11
Годовой диапазон
35.70 50.60
- Предыдущее закрытие
- 44.77
- Open
- 45.11
- Bid
- 44.17
- Ask
- 44.47
- Low
- 44.12
- High
- 45.11
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -1.34%
- Месячное изменение
- -0.38%
- 6-месячное изменение
- 7.63%
- Годовое изменение
- 4.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.