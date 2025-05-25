Währungen / ACNB
ACNB: ACNB Corporation
45.96 USD 0.06 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACNB hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.96 bis zu einem Hoch von 45.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die ACNB Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
45.96 45.99
Jahresspanne
35.70 50.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.02
- Eröffnung
- 45.99
- Bid
- 45.96
- Ask
- 46.26
- Tief
- 45.96
- Hoch
- 45.99
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- 3.65%
- 6-Monatsänderung
- 11.99%
- Jahresänderung
- 8.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K