ACNB: ACNB Corporation

45.96 USD 0.06 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACNB hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.96 bis zu einem Hoch von 45.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die ACNB Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
45.96 45.99
Jahresspanne
35.70 50.60
Vorheriger Schlusskurs
46.02
Eröffnung
45.99
Bid
45.96
Ask
46.26
Tief
45.96
Hoch
45.99
Volumen
20
Tagesänderung
-0.13%
Monatsänderung
3.65%
6-Monatsänderung
11.99%
Jahresänderung
8.86%
