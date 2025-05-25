CotationsSections
Devises / ACNB
Retour à Actions

ACNB: ACNB Corporation

45.16 USD 0.86 (1.87%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ACNB a changé de -1.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.56 et à un maximum de 45.99.

Suivez la dynamique ACNB Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACNB Nouvelles

Range quotidien
44.56 45.99
Range Annuel
35.70 50.60
Clôture Précédente
46.02
Ouverture
45.99
Bid
45.16
Ask
45.46
Plus Bas
44.56
Plus Haut
45.99
Volume
94
Changement quotidien
-1.87%
Changement Mensuel
1.85%
Changement à 6 Mois
10.04%
Changement Annuel
6.96%
20 septembre, samedi