Dövizler / ACEL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ACEL: Accel Entertainment Inc
11.05 USD 0.09 (0.81%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ACEL fiyatı bugün -0.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.05 ve Yüksek fiyatı olarak 11.18 aralığında işlem gördü.
Accel Entertainment Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACEL haberleri
- Accel Entertainment secures $900 million credit facility
- Are Investors Undervaluing Accel Entertainment (ACEL) Right Now?
- GME Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Hardware Sales Rise Y/Y
- Roblox Trades 15% Below Its 52-Week High: How to Play the Stock?
- Accel Entertainment: The Local Gaming Roll-Up No One's Watching (NYSE:ACEL)
- Texas Capital Securities initiates Accel Entertainment stock with Buy rating
- Should Value Investors Buy Accel Entertainment (ACEL) Stock?
- Pollard Banknote: Why Weak Margins Don't Tell The Whole Story (TSX:PBL:CA)
- RBLX Stock Trades at Premium Value: Should You Buy, Sell or Hold?
- After Plunging 14.2% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Accel Entertainment (ACEL)
- Accel Entertainment: Great Fundamentals, Room For Multiple Expansion (NYSE:ACEL)
- Accel Entertainment, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ACEL)
- Accel Entertainment, Inc. (ACEL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Accel Entertainment Q2 2025 revenue rises, EPS misses
- Accel Entertainment (ACEL) Tops Q2 Earnings Estimates
- Accel Entertainment shares tumble as earnings miss overshadows revenue beat
- Accel Entertainment Q2 2025 slides: record revenue despite mixed regional performance
- Expedia Gears Up to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- WBD Gears Up to Report Q2 Earnings: What's Ahead for the Stock?
- Are Investors Undervaluing Accel Entertainment (ACEL) Right Now?
- Despite Fast-paced Momentum, Accel Entertainment (ACEL) Is Still a Bargain Stock
- Airbnb Set to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- SSP Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- Wall Street Analysts Predict a 28.21% Upside in Accel Entertainment (ACEL): Here's What You Should Know
Günlük aralık
11.05 11.18
Yıllık aralık
9.02 13.27
- Önceki kapanış
- 11.14
- Açılış
- 11.13
- Satış
- 11.05
- Alış
- 11.35
- Düşük
- 11.05
- Yüksek
- 11.18
- Hacim
- 266
- Günlük değişim
- -0.81%
- Aylık değişim
- -3.75%
- 6 aylık değişim
- 11.17%
- Yıllık değişim
- -4.16%
21 Eylül, Pazar