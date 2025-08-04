Devises / ACEL
ACEL: Accel Entertainment Inc
11.05 USD 0.09 (0.81%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ACEL a changé de -0.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.05 et à un maximum de 11.18.
Suivez la dynamique Accel Entertainment Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ACEL Nouvelles
- Accel Entertainment obtient une facilité de crédit de 900 millions $
- Accel Entertainment secures $900 million credit facility
- Are Investors Undervaluing Accel Entertainment (ACEL) Right Now?
- GME Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Hardware Sales Rise Y/Y
- Roblox Trades 15% Below Its 52-Week High: How to Play the Stock?
- Accel Entertainment: The Local Gaming Roll-Up No One's Watching (NYSE:ACEL)
- Texas Capital Securities initiates Accel Entertainment stock with Buy rating
- Should Value Investors Buy Accel Entertainment (ACEL) Stock?
- Pollard Banknote: Why Weak Margins Don't Tell The Whole Story (TSX:PBL:CA)
- RBLX Stock Trades at Premium Value: Should You Buy, Sell or Hold?
- After Plunging 14.2% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Accel Entertainment (ACEL)
- Accel Entertainment: Great Fundamentals, Room For Multiple Expansion (NYSE:ACEL)
- Accel Entertainment, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ACEL)
- Accel Entertainment, Inc. (ACEL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Accel Entertainment Q2 2025 revenue rises, EPS misses
- Accel Entertainment (ACEL) Tops Q2 Earnings Estimates
- Accel Entertainment shares tumble as earnings miss overshadows revenue beat
- Accel Entertainment Q2 2025 slides: record revenue despite mixed regional performance
- Expedia Gears Up to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- WBD Gears Up to Report Q2 Earnings: What's Ahead for the Stock?
- Are Investors Undervaluing Accel Entertainment (ACEL) Right Now?
- Despite Fast-paced Momentum, Accel Entertainment (ACEL) Is Still a Bargain Stock
- Airbnb Set to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- SSP Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
Range quotidien
11.05 11.18
Range Annuel
9.02 13.27
- Clôture Précédente
- 11.14
- Ouverture
- 11.13
- Bid
- 11.05
- Ask
- 11.35
- Plus Bas
- 11.05
- Plus Haut
- 11.18
- Volume
- 266
- Changement quotidien
- -0.81%
- Changement Mensuel
- -3.75%
- Changement à 6 Mois
- 11.17%
- Changement Annuel
- -4.16%
20 septembre, samedi