Валюты / ACEL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ACEL: Accel Entertainment Inc
10.92 USD 0.25 (2.24%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACEL за сегодня изменился на -2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.88, а максимальная — 11.21.
Следите за динамикой Accel Entertainment Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ACEL
- Accel Entertainment secures $900 million credit facility
- Are Investors Undervaluing Accel Entertainment (ACEL) Right Now?
- GME Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Hardware Sales Rise Y/Y
- Roblox Trades 15% Below Its 52-Week High: How to Play the Stock?
- Accel Entertainment: The Local Gaming Roll-Up No One's Watching (NYSE:ACEL)
- Texas Capital Securities initiates Accel Entertainment stock with Buy rating
- Should Value Investors Buy Accel Entertainment (ACEL) Stock?
- Pollard Banknote: Why Weak Margins Don't Tell The Whole Story (TSX:PBL:CA)
- RBLX Stock Trades at Premium Value: Should You Buy, Sell or Hold?
- After Plunging 14.2% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Accel Entertainment (ACEL)
- Accel Entertainment: Great Fundamentals, Room For Multiple Expansion (NYSE:ACEL)
- Accel Entertainment, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ACEL)
- Accel Entertainment, Inc. (ACEL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Accel Entertainment Q2 2025 revenue rises, EPS misses
- Accel Entertainment (ACEL) Tops Q2 Earnings Estimates
- Accel Entertainment shares tumble as earnings miss overshadows revenue beat
- Accel Entertainment Q2 2025 slides: record revenue despite mixed regional performance
- Expedia Gears Up to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- WBD Gears Up to Report Q2 Earnings: What's Ahead for the Stock?
- Are Investors Undervaluing Accel Entertainment (ACEL) Right Now?
- Despite Fast-paced Momentum, Accel Entertainment (ACEL) Is Still a Bargain Stock
- Airbnb Set to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- SSP Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- Wall Street Analysts Predict a 28.21% Upside in Accel Entertainment (ACEL): Here's What You Should Know
Дневной диапазон
10.88 11.21
Годовой диапазон
9.02 13.27
- Предыдущее закрытие
- 11.17
- Open
- 11.16
- Bid
- 10.92
- Ask
- 11.22
- Low
- 10.88
- High
- 11.21
- Объем
- 269
- Дневное изменение
- -2.24%
- Месячное изменение
- -4.88%
- 6-месячное изменение
- 9.86%
- Годовое изменение
- -5.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.