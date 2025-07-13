Dövizler / ACDC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ACDC: ProFrac Holding Corp - Class A
3.59 USD 0.14 (3.75%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ACDC fiyatı bugün -3.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.51 ve Yüksek fiyatı olarak 3.74 aralığında işlem gördü.
ProFrac Holding Corp - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACDC haberleri
- Rushing to Meet AI’s Energy Needs: Oil-Field Servicers
- ProFrac stock price target lowered to $6 by Piper Sandler on power strategy shift
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- ProFrac and Seismos partner to deploy closed loop fracturing system
- Crude Oil Down 1%; Performance Food Group Earnings Top Views - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Dow Jumps 400 Points; Brinker Posts Upbeat Q4 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Profrac Holding Corp stock hits 52-week low at 3.82 USD
- CoreWeave, CAVA Group, Journey Medical And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cava Group (NYSE:CAVA), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- ProFrac stock tumbles after pricing public offering at $4 per share
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- ProFrac prices $75 million public offering of class A common stock
- ProFrac announces $75 million public offering of Class A common stock
- ProFrac Holding Corp. (ACDC) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- ProFrac Holding Corp. (ACDC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Profrac Holding earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Warrior Met Coal (HCC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Archrock Inc. (AROC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Analysts Estimate ProFrac Holding Corp. (ACDC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- ProPetro Holding (PUMP) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Flotek's Premium Valuation: Should Investors Buy the Stock?
- Moody’s downgrades ProFrac to Caa1 amid pressure pumping slump
- ProFrac (ACDC): Deteriorating Demand Will Create Problems As The Year Progresses
Günlük aralık
3.51 3.74
Yıllık aralık
3.43 10.70
- Önceki kapanış
- 3.73
- Açılış
- 3.73
- Satış
- 3.59
- Alış
- 3.89
- Düşük
- 3.51
- Yüksek
- 3.74
- Hacim
- 5.609 K
- Günlük değişim
- -3.75%
- Aylık değişim
- -8.65%
- 6 aylık değişim
- -52.39%
- Yıllık değişim
- -46.58%
21 Eylül, Pazar