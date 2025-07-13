通貨 / ACDC
ACDC: ProFrac Holding Corp - Class A
3.73 USD 0.02 (0.54%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACDCの今日の為替レートは、0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり3.70の安値と3.83の高値で取引されました。
ProFrac Holding Corp - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ACDC News
- Rushing to Meet AI’s Energy Needs: Oil-Field Servicers
- ProFrac stock price target lowered to $6 by Piper Sandler on power strategy shift
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- ProFrac and Seismos partner to deploy closed loop fracturing system
- Crude Oil Down 1%; Performance Food Group Earnings Top Views - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Dow Jumps 400 Points; Brinker Posts Upbeat Q4 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Profrac Holding Corp stock hits 52-week low at 3.82 USD
- CoreWeave, CAVA Group, Journey Medical And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cava Group (NYSE:CAVA), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- ProFrac stock tumbles after pricing public offering at $4 per share
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- ProFrac prices $75 million public offering of class A common stock
- ProFrac announces $75 million public offering of Class A common stock
- ProFrac Holding Corp. (ACDC) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- ProFrac Holding Corp. (ACDC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Profrac Holding earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Warrior Met Coal (HCC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Archrock Inc. (AROC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Analysts Estimate ProFrac Holding Corp. (ACDC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- ProPetro Holding (PUMP) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Flotek's Premium Valuation: Should Investors Buy the Stock?
- Moody’s downgrades ProFrac to Caa1 amid pressure pumping slump
- ProFrac (ACDC): Deteriorating Demand Will Create Problems As The Year Progresses
1日のレンジ
3.70 3.83
1年のレンジ
3.43 10.70
- 以前の終値
- 3.71
- 始値
- 3.75
- 買値
- 3.73
- 買値
- 4.03
- 安値
- 3.70
- 高値
- 3.83
- 出来高
- 1.845 K
- 1日の変化
- 0.54%
- 1ヶ月の変化
- -5.09%
- 6ヶ月の変化
- -50.53%
- 1年の変化
- -44.49%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K