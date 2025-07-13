Valute / ACDC
ACDC: ProFrac Holding Corp - Class A
3.59 USD 0.14 (3.75%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACDC ha avuto una variazione del -3.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.51 e ad un massimo di 3.74.
Segui le dinamiche di ProFrac Holding Corp - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.51 3.74
Intervallo Annuale
3.43 10.70
- Chiusura Precedente
- 3.73
- Apertura
- 3.73
- Bid
- 3.59
- Ask
- 3.89
- Minimo
- 3.51
- Massimo
- 3.74
- Volume
- 5.609 K
- Variazione giornaliera
- -3.75%
- Variazione Mensile
- -8.65%
- Variazione Semestrale
- -52.39%
- Variazione Annuale
- -46.58%
20 settembre, sabato