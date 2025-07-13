통화 / ACDC
ACDC: ProFrac Holding Corp - Class A
3.59 USD 0.14 (3.75%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ACDC 환율이 오늘 -3.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.51이고 고가는 3.74이었습니다.
ProFrac Holding Corp - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
3.51 3.74
년간 변동
3.43 10.70
- 이전 종가
- 3.73
- 시가
- 3.73
- Bid
- 3.59
- Ask
- 3.89
- 저가
- 3.51
- 고가
- 3.74
- 볼륨
- 5.609 K
- 일일 변동
- -3.75%
- 월 변동
- -8.65%
- 6개월 변동
- -52.39%
- 년간 변동율
- -46.58%
20 9월, 토요일