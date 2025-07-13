Divisas / ACDC
ACDC: ProFrac Holding Corp - Class A
3.71 USD 0.16 (4.13%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ACDC de hoy ha cambiado un -4.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.64, mientras que el máximo ha alcanzado 3.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProFrac Holding Corp - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
3.64 3.91
Rango anual
3.43 10.70
- Cierres anteriores
- 3.87
- Open
- 3.84
- Bid
- 3.71
- Ask
- 4.01
- Low
- 3.64
- High
- 3.91
- Volumen
- 2.329 K
- Cambio diario
- -4.13%
- Cambio mensual
- -5.60%
- Cambio a 6 meses
- -50.80%
- Cambio anual
- -44.79%
