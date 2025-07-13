货币 / ACDC
ACDC: ProFrac Holding Corp - Class A
3.76 USD 0.11 (2.84%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ACDC汇率已更改-2.84%。当日，交易品种以低点3.75和高点3.91进行交易。
关注ProFrac Holding Corp - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.75 3.91
年范围
3.43 10.70
- 前一天收盘价
- 3.87
- 开盘价
- 3.84
- 卖价
- 3.76
- 买价
- 4.06
- 最低价
- 3.75
- 最高价
- 3.91
- 交易量
- 1.014 K
- 日变化
- -2.84%
- 月变化
- -4.33%
- 6个月变化
- -50.13%
- 年变化
- -44.05%
