ACDC: ProFrac Holding Corp - Class A
3.87 USD 0.16 (4.31%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACDC за сегодня изменился на 4.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.68, а максимальная — 3.90.
Следите за динамикой ProFrac Holding Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ACDC
- Rushing to Meet AI’s Energy Needs: Oil-Field Servicers
- ProFrac stock price target lowered to $6 by Piper Sandler on power strategy shift
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- ProFrac and Seismos partner to deploy closed loop fracturing system
- Crude Oil Down 1%; Performance Food Group Earnings Top Views - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Dow Jumps 400 Points; Brinker Posts Upbeat Q4 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Profrac Holding Corp stock hits 52-week low at 3.82 USD
- CoreWeave, CAVA Group, Journey Medical And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cava Group (NYSE:CAVA), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- ProFrac stock tumbles after pricing public offering at $4 per share
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- ProFrac prices $75 million public offering of class A common stock
- ProFrac announces $75 million public offering of Class A common stock
- ProFrac Holding Corp. (ACDC) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- ProFrac Holding Corp. (ACDC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Profrac Holding earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Warrior Met Coal (HCC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Archrock Inc. (AROC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Analysts Estimate ProFrac Holding Corp. (ACDC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- ProPetro Holding (PUMP) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Flotek's Premium Valuation: Should Investors Buy the Stock?
- Moody’s downgrades ProFrac to Caa1 amid pressure pumping slump
- ProFrac (ACDC): Deteriorating Demand Will Create Problems As The Year Progresses
Дневной диапазон
3.68 3.90
Годовой диапазон
3.43 10.70
- Предыдущее закрытие
- 3.71
- Open
- 3.76
- Bid
- 3.87
- Ask
- 4.17
- Low
- 3.68
- High
- 3.90
- Объем
- 3.396 K
- Дневное изменение
- 4.31%
- Месячное изменение
- -1.53%
- 6-месячное изменение
- -48.67%
- Годовое изменение
- -42.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.