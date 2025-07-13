КотировкиРазделы
ACDC: ProFrac Holding Corp - Class A

3.87 USD 0.16 (4.31%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACDC за сегодня изменился на 4.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.68, а максимальная — 3.90.

Следите за динамикой ProFrac Holding Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.68 3.90
Годовой диапазон
3.43 10.70
Предыдущее закрытие
3.71
Open
3.76
Bid
3.87
Ask
4.17
Low
3.68
High
3.90
Объем
3.396 K
Дневное изменение
4.31%
Месячное изменение
-1.53%
6-месячное изменение
-48.67%
Годовое изменение
-42.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.