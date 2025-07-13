Moedas / ACDC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ACDC: ProFrac Holding Corp - Class A
3.72 USD 0.01 (0.27%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACDC para hoje mudou para 0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.70 e o mais alto foi 3.83.
Veja a dinâmica do par de moedas ProFrac Holding Corp - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACDC Notícias
- Rushing to Meet AI’s Energy Needs: Oil-Field Servicers
- ProFrac stock price target lowered to $6 by Piper Sandler on power strategy shift
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- ProFrac and Seismos partner to deploy closed loop fracturing system
- Crude Oil Down 1%; Performance Food Group Earnings Top Views - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Dow Jumps 400 Points; Brinker Posts Upbeat Q4 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Profrac Holding Corp stock hits 52-week low at 3.82 USD
- CoreWeave, CAVA Group, Journey Medical And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cava Group (NYSE:CAVA), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- ProFrac stock tumbles after pricing public offering at $4 per share
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- ProFrac prices $75 million public offering of class A common stock
- ProFrac announces $75 million public offering of Class A common stock
- ProFrac Holding Corp. (ACDC) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- ProFrac Holding Corp. (ACDC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Profrac Holding earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Warrior Met Coal (HCC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Archrock Inc. (AROC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Analysts Estimate ProFrac Holding Corp. (ACDC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- ProPetro Holding (PUMP) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Flotek's Premium Valuation: Should Investors Buy the Stock?
- Moody’s downgrades ProFrac to Caa1 amid pressure pumping slump
- ProFrac (ACDC): Deteriorating Demand Will Create Problems As The Year Progresses
Faixa diária
3.70 3.83
Faixa anual
3.43 10.70
- Fechamento anterior
- 3.71
- Open
- 3.75
- Bid
- 3.72
- Ask
- 4.02
- Low
- 3.70
- High
- 3.83
- Volume
- 593
- Mudança diária
- 0.27%
- Mudança mensal
- -5.34%
- Mudança de 6 meses
- -50.66%
- Mudança anual
- -44.64%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh